Международная федерация футбола (ФИФА) планирует обсудить расширение формата чемпионата мира, приуроченное к столетию со дня проведения первого чемпионата мира.

Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в интервью изданию Bluewin.

Инфантино о расширении ЧМ

На ЧМ-2026 количество участников уже было увеличено до 48 команд. Это дало возможность впервые выступить на чемпионате мира таким командам, как Кабо-Верде, Узбекистан и Кюрасао.

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– Каждой нации стоит позволить мечтать об участии в чемпионате мира по футболу. Как видите, уровень команд чрезвычайно высок и становится всё выше во всём мире. Если не дать небольшим странам шанс принять участие в чемпионате мира, у них не будет стимула продолжать совершенствоваться, – сказал Инфантино.

В 2030 году, когда состоится следующий чемпионат мира, турнир отметит 100-летие. Его проведут в шести странах на трех континентах.

Среди стран-хозяек – Уругвай, принимавший первый чемпионат мира в истории в 1930 году, а также Парагвай и Аргентина. Главными хозяевами ЧМ станут Португалия, Испания и Марокко.

По случаю юбилея турнира организаторы решили рассмотреть возможность увеличения количества участников до 64 сборных.

– Это (турнир с участием 64 команд, – Ред.) безусловно является вопросом, который будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после этого чемпионата мира, – отметил президент ФИФА.

Кроме того, ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года, а не раз в четыре. Однако такое предложение требует тщательного анализа и исследований.

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