ФИФА может увеличить количество участников чемпионата мира до 64: что говорит Инфантино
- ФИФА планирует обсудить вопрос об увеличении количества участников чемпионата мира до 64 сборных.
- Эту идею рассмотрят в преддверии юбилейного ЧМ-2030, который будет приурочен к 100-летию турнира.
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует обсудить расширение формата чемпионата мира, приуроченное к столетию со дня проведения первого чемпионата мира.
Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в интервью изданию Bluewin.
Инфантино о расширении ЧМ
На ЧМ-2026 количество участников уже было увеличено до 48 команд. Это дало возможность впервые выступить на чемпионате мира таким командам, как Кабо-Верде, Узбекистан и Кюрасао.
– Каждой нации стоит позволить мечтать об участии в чемпионате мира по футболу. Как видите, уровень команд чрезвычайно высок и становится всё выше во всём мире. Если не дать небольшим странам шанс принять участие в чемпионате мира, у них не будет стимула продолжать совершенствоваться, – сказал Инфантино.
В 2030 году, когда состоится следующий чемпионат мира, турнир отметит 100-летие. Его проведут в шести странах на трех континентах.
Среди стран-хозяек – Уругвай, принимавший первый чемпионат мира в истории в 1930 году, а также Парагвай и Аргентина. Главными хозяевами ЧМ станут Португалия, Испания и Марокко.
По случаю юбилея турнира организаторы решили рассмотреть возможность увеличения количества участников до 64 сборных.
– Это (турнир с участием 64 команд, – Ред.) безусловно является вопросом, который будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после этого чемпионата мира, – отметил президент ФИФА.
Кроме того, ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года, а не раз в четыре. Однако такое предложение требует тщательного анализа и исследований.