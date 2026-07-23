Первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между ЛНЗ и Гентом состоится 23 июля на стадионе имени Казимежа Гурского в польском городе Плоцк.

Начало матча – 21:30 по киевскому времени.

О матче ЛНЗ — Гент, где его смотреть и кто будет транслировать матч черкасского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

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ЛНЗ – Гент: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч ЛНЗ — Гент в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ.

На матче ЛНЗ – Гент будет работать шведская бригада арбитров, которую возглавит 37-летний Гранит Македончи.

Ему будут ассистировать Маркус Лундгрен Клитте и Никлас Нюберг. Резервным арбитром назначен Ади Аганович.

По итогам сезона 2025/26 черкасский ЛНЗ завоевал серебряные медали чемпионата Украины по футболу и получил право дебютировать в еврокубках.

Гент финишировал на пятом месте чемпионата Бельгии по итогам прошлого сезона.

Ответный матч команд состоится в четверг, 30 июля, в Бельгии.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.

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