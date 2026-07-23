Перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ – Гент відбудеться 23 липня на стадіоні імені Казімежа Гурського в польському місті Плоцьк.

Початок матчу – 21:30 за київським часом.

Матч ЛНЗ – Гент, де дивитися та хто покаже матч черкаського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

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ЛНЗ – Гент: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч ЛНЗ – Гент у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ.

На матчі ЛНЗ – Гент працюватиме шведська бригада арбітрів, яку очолить 37-річний Граніт Македончі.

Йому асистуватимуть Маркус Лундгрен Клітте та Ніклас Нюберг. Резервним арбітром призначено Аді Агановича.

За підсумками сезону-2025/26 черкаський ЛНЗ здобув срібні медалі чемпіонату України з футболу та отримав право дебютувати у єврокубках.

Гент фінішував на п’ятій сходинці чемпіонату Бельгії за підсумками минулого сезону.

Матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 30 липня, у Бельгії.

Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.

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