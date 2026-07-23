Міжнародна федерація футболу опублікувала символічну команду турніру ЧС-2026 за версією фанатів. До складу увійшли 11 футболістів, які брали участь у мундіалі. Збірна була сформована за схемою 4-3-3.

Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Символічна команда ЧС-2026

  • Воротар: Возінья (Кабо-Верде);
  • Захисники: Педро Порро (Іспанія), Лісандро Мартінес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франція), Марк Кукурелья (Іспанія)
  • Півзахисники: Родрі (Іспанія), Майкл Олісе (Франція), Джуд Беллінгем (Англія);
  • Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Ерлінг Голанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція).

Переможцем ЧС-2026 стала Іспанія, яка у фіналі перемогла Аргентину в овертаймі.

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Водночас, у символічній команді опинилися лише три футболісти Фурії Рохи. Такою ж кількістю представлена й Франція. А ось фіналіст Аргентина має там двох представників.

До символічної збірної увійшов володар Золотого м’яча ЧС-2026 Родрі, володаря Золотої бутси Кіліана Мбаппе, а також аргентинець Ліонель Мессі.

Також до команди потрапив воротар Кабо-Верде Возінья, який провів на ЧС чотири матчі, у двох з яких зберіг свої ворота сухими та здійснив 18 сейвів.

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