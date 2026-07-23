Мбаппе, Родрі та Мессі: ФІФА назвала символічну збірну ЧС-2026
- ФІФА оприлюднила символічну збірну ЧС-2026 за підсумками голосування вболівальників.
- Найбільше представників у символічній збірній мають Іспанія та Франція – по три гравці.
Міжнародна федерація футболу опублікувала символічну команду турніру ЧС-2026 за версією фанатів. До складу увійшли 11 футболістів, які брали участь у мундіалі. Збірна була сформована за схемою 4-3-3.
Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.
Символічна команда ЧС-2026
- Воротар: Возінья (Кабо-Верде);
- Захисники: Педро Порро (Іспанія), Лісандро Мартінес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франція), Марк Кукурелья (Іспанія)
- Півзахисники: Родрі (Іспанія), Майкл Олісе (Франція), Джуд Беллінгем (Англія);
- Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Ерлінг Голанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція).
Переможцем ЧС-2026 стала Іспанія, яка у фіналі перемогла Аргентину в овертаймі.
Водночас, у символічній команді опинилися лише три футболісти Фурії Рохи. Такою ж кількістю представлена й Франція. А ось фіналіст Аргентина має там двох представників.
До символічної збірної увійшов володар Золотого м’яча ЧС-2026 Родрі, володаря Золотої бутси Кіліана Мбаппе, а також аргентинець Ліонель Мессі.
Також до команди потрапив воротар Кабо-Верде Возінья, який провів на ЧС чотири матчі, у двох з яких зберіг свої ворота сухими та здійснив 18 сейвів.