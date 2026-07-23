Первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций Полесье – Копенгаген состоится 23 июля на Футбольной арене Кошице в словацком городе Кошице.

Начало матча — 21:00 по киевскому времени.

Матч Полесье — Копенгаген, где смотреть и кто будет транслировать матч житомирского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Полесье — Копенгаген: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Полесье — Копенгаген в прямом эфире на платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на одном из каналов Megogo Футбол по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

На матче Полесье — Копенгаген будет работать португальская судейская бригада, которую возглавит 33-летний Давид Рафаэль Оливейра да Сильва.

Ему будут ассистировать Тиаго Кошта и Карлос Кампос. Резервным арбитром назначен Клаудио Перейра.

Матч Полесье — Копенгаген прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

По итогам сезона 2025/26 житомирское Полесье завоевало бронзовые медали чемпионата Украины по футболу и получило право выступить в Лиге конференций.

Копенгаген финишировал лишь седьмым в чемпионате Дании, но в плей-офф за место в Лиге конференций обыграл Брондбю.

Ответный матч команд состоится в четверг, 30 июля, в Дании.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Дебрецен (Венгрия) — Пюник (Армения). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.

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