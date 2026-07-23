Полісся – Копенгаген: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
Перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Полісся – Копенгаген відбудеться 23 липня на Футбольній арені Кошиці в словацькому місті Кошиці.
Початок матчу – 21:00 за київським часом.
Матч Полісся – Копенгаген, де дивитися та хто покаже матч житомирського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Полісся – Копенгаген: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Полісся – Копенгаген у прямому ефірі на платформі Megogo.
Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на одному з каналів Megogo Футбол за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.
На матчі Полісся – Копенгаген працюватиме португальська бригада арбітрів, яку очолить 33-річний Давид Рафаель Олівейра да Сілва.
Йому асистуватимуть Тіаго Кошта та Карлос Кампос. Резервним арбітром призначено Клаудіо Перейру.
Матч Полісся — Копенгаген прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін.
За підсумками сезону-2025/26 житомирське Полісся здобуло бронзові медалі чемпіонату України з футболу та отримало право виступити у Лізі конференцій.
Копенгаген фінішував лише сьомим у чемпіонаті Данії, але у плейоф за місце у Лізі конференцій обіграв Брондбю.
Матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 30 липня, у Данії.
Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.