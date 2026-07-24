Наприкінці матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським Динамо та грецьким ПАОКом фанати господарів вдалися до провокації, вивісивши російський прапор.

Інцидент спричинив сутички між українськими уболівальниками та стюардами стадіону.

Скандал на матчі Динамо – ПАОК

Матч Динамо – ПАОК відбувся на Арені Люблін у Польщі та закінчився перемоггою номінальних гостей з рахунком 3:2.

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Під завісу поєдинку фанати грецького клубу розгорнули прапор Росії, що спричинило негативну реакцію сектору з українськими вболівальниками.

Фанати киян зустріли провокацію вигуками та обуреними жестами. Згодом на трибунах спалахнули сутички зі службою безпеки арени, під час яких проти українців застосували сльозогінний газ.

Наставник Динамо Ігор Костюк охарактеризував поведінку грецьких ультрас як “свідому провокацію”.

– Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання — руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі, – сказав він після матчу.

Костюк також додав, що це “дуже неприємна ситуація”.

Про інцидент висловився й хавбек Динамо Олександр Піхальонок. За його словами, реакція українських гравців була миттєвою, але футболісти грецького клубу прагнули заспокоїти ситуацію й не допустити її погіршення.

Варто зазначити, що ПАОК належить російсько-грецькому олігарху Івану Саввіді – колишньому депутату Держдуми РФ від партії Єдина Росія. До того ж окремі групи грецьких ультрас і раніше публічно демонстрували проросійські симпатії.

Матч-відповідь між ПАОКом та Динамо запланована на 30 липня в Салоніках на арені Тумба.

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