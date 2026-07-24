Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

На этой стадии играют три украинских клуба – Динамо в квалификации Лиги Европы, а также в квалификации Лиги конференций – ЛНЗ и Полесье.

После первых матчей 2-го раунда квалификации Украина в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на 22-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

Киевское Динамо в Лиге Европы уступило греческому ПАОКу (2:3) в первом матче и не набрало очков.

А вот в Лиге конференций очки удалось заработать ЛНЗ и Полесью. Житомирский клуб сыграл вничью с Копенгагеном (3:3), а ЛНЗ разошелся с Гентом нулевой ничьей (0:0).

Ничьи Полесью и ЛНЗ принесли Украине 0.250 очка в таблицу коэффициентов УЕФА.

В сезоне 2026/27 украинские клубы уже заработали 2.000 баллов. Всего Украина имеет в своем активе 23.712 баллов в таблице.

Отставание от Румынии составляет 0.288 очка, зато к сине-желтым приблизилась Хорватия на 0.431 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 101.852 балла (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 87.660 баллов (7 из 7);

3. Испания – 82.368 баллов (8/8);

4. Германия – 80.116 баллов (7/7);

5. Франция – 67.653 баллов (7/7);

6. Португалия – 62.850 баллов (5/5);

7. Бельгия – 57.050 баллов (5/5);

8. Нидерланды – 50.895 (6/6);

9. Турция – 46.875 баллов (5/5);

10. Чехия – 43.225 баллов (5/5);

… 21. Румыния – 24.000 баллов (4/4);

22. Украина – 23.712 баллов (4/4);

24. Сербия – 23.281 баллов (4/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло пять изменений: Австрия обошла Румынию и Украину, поднявшись на 20-е место, а Словакия обошла Болгарию и занимает 27-е место.

Основной этап Лиги чемпионов сезоне-2026/27 продлится с 8 сентября 2026 года по 5 июня 2027 года. Финал состоится на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года и продлится до 26 мая 2027 года. Финал состоится на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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