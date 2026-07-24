Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после матчей Динамо, ЛНЗ и Полесья
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
На этой стадии играют три украинских клуба – Динамо в квалификации Лиги Европы, а также в квалификации Лиги конференций – ЛНЗ и Полесье.
После первых матчей 2-го раунда квалификации Украина в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на 22-е место.
Сколько баллов заработали украинские клубы
Киевское Динамо в Лиге Европы уступило греческому ПАОКу (2:3) в первом матче и не набрало очков.
А вот в Лиге конференций очки удалось заработать ЛНЗ и Полесью. Житомирский клуб сыграл вничью с Копенгагеном (3:3), а ЛНЗ разошелся с Гентом нулевой ничьей (0:0).
Ничьи Полесью и ЛНЗ принесли Украине 0.250 очка в таблицу коэффициентов УЕФА.
В сезоне 2026/27 украинские клубы уже заработали 2.000 баллов. Всего Украина имеет в своем активе 23.712 баллов в таблице.
Отставание от Румынии составляет 0.288 очка, зато к сине-желтым приблизилась Хорватия на 0.431 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА
- 1. Англия — 101.852 балла (9 из 9 клубов продолжают выступления);
- 2. Италия — 87.660 баллов (7 из 7);
- 3. Испания – 82.368 баллов (8/8);
- 4. Германия – 80.116 баллов (7/7);
- 5. Франция – 67.653 баллов (7/7);
- 6. Португалия – 62.850 баллов (5/5);
- 7. Бельгия – 57.050 баллов (5/5);
- 8. Нидерланды – 50.895 (6/6);
- 9. Турция – 46.875 баллов (5/5);
- 10. Чехия – 43.225 баллов (5/5);
- … 21. Румыния – 24.000 баллов (4/4);
- 22. Украина – 23.712 баллов (4/4);
- 24. Сербия – 23.281 баллов (4/4).
В целом в топ-30 рейтинга произошло пять изменений: Австрия обошла Румынию и Украину, поднявшись на 20-е место, а Словакия обошла Болгарию и занимает 27-е место.
Основной этап Лиги чемпионов сезоне-2026/27 продлится с 8 сентября 2026 года по 5 июня 2027 года. Финал состоится на стадионе Метрополитано в Мадриде.
Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года и продлится до 26 мая 2027 года. Финал состоится на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.
Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.