Обладатель Золотого мяча 2018 года Лука Модрич продлил контракт с итальянским Миланом.

Об этом сообщила пресс-служба россонери.

Лука Модрич продолжит играть за Милан

Новый контракт 40-летнего Модрича с клубом Серии А рассчитан до 30 июня 2027 года. Хорват будет играть под 44 номером.

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– Милан с удовольствием сообщает, что Лука Модрич подписал контракт еще на один сезон – до 30 июня 2027 года, – сообщил клуб на официальном сайте.

Опция продления еще на год с хорватским полузащитником была предусмотрена в предыдущем контракте, срок которого истекал летом этого года.

На ЧМ-2026 Модрич вместе со сборной Хорватии дошел до 1/16 финала, где команда уступила Португалии (1:2). За время турнира капитан сборной Хорватии отметился одной голевой передачей.

В состав Милана Модрич перешел в июле 2025 года после истечения контракта с мадридским Реалом. В прошлом сезоне за россонери хорват провел 37 матчей во всех турнирах, отличился двумя голами и тремя голевыми передачами.

По итогам прошлого сезона Милан занял пятое место в Серии А и квалифицировался в Лигу Европы. Модрич будет работать в клубе под руководством нового главного тренера Милана Рубена Аморима, сменившего на этом посту Массимилиано Аллегри.

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