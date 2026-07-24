Володар Золотого м’яча 2018 року Лука Модрич продовжив контракт із італійським Міланом.

Про це повідомила пресслужба россонері.

Лука Модрич продовжить грати за Мілан

Нова угода 40-річного Модрича з клубом Серії А розрахована до 30 червня 2027 року. Хорват гратиме під 44 номером.

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– Мілан із задоволенням повідомляє, що Лука Модрич підписав контракт на ще один сезон – до 30 червня 2027 року, – повідомив клуб на офіційному сайті.

Опція продовження ще на рік з хорватським півзахисником була в попередній угоді, яка спливала влітку цього року.

На ЧС-2026 Модрнич разом зі збірною Хорватії дійшов до 1/16 фіналу, де команда поступилася Португалії (1:2). За час турніру капітан збірної Хорватії відзначився однією гольовою передачею.

До складу Мілана Модрич перейшов у липні 2025 року після завершення контракту з мадридським Реалом. У минулому сезоні за россонері хорват провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами та трьома асистами.

За підсумками минулого сезону Мілан посів п’яте місце в Серії А та кваліфікувався до Ліги Європи. Модрич працюватиме у клубі під керівництвом нового головного тренера Мілана Рубена Аморіма, який замінив на цій посаді Массіміліано Аллегрі.

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