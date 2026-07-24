Мілан офіційно продовжив контракт із 40-річним Лукою Модричем: деталі
- 40-річний хорват проведе ще один сезон у складі россонері та гратиме під №44.
- Минулого сезону Модрич провів за Мілан 37 матчів, забив два голи та віддав три асисти.
Володар Золотого м’яча 2018 року Лука Модрич продовжив контракт із італійським Міланом.
Про це повідомила пресслужба россонері.
Лука Модрич продовжить грати за Мілан
Нова угода 40-річного Модрича з клубом Серії А розрахована до 30 червня 2027 року. Хорват гратиме під 44 номером.
– Мілан із задоволенням повідомляє, що Лука Модрич підписав контракт на ще один сезон – до 30 червня 2027 року, – повідомив клуб на офіційному сайті.
Опція продовження ще на рік з хорватським півзахисником була в попередній угоді, яка спливала влітку цього року.
На ЧС-2026 Модрнич разом зі збірною Хорватії дійшов до 1/16 фіналу, де команда поступилася Португалії (1:2). За час турніру капітан збірної Хорватії відзначився однією гольовою передачею.
До складу Мілана Модрич перейшов у липні 2025 року після завершення контракту з мадридським Реалом. У минулому сезоні за россонері хорват провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами та трьома асистами.
За підсумками минулого сезону Мілан посів п’яте місце в Серії А та кваліфікувався до Ліги Європи. Модрич працюватиме у клубі під керівництвом нового головного тренера Мілана Рубена Аморіма, який замінив на цій посаді Массіміліано Аллегрі.