Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 2-го раунду кваліфікації в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На цій стадії грають три українські клуби – Динамо у кваліфікації Ліги Європи, а також у кваліфікації Ліги конференцій – ЛНЗ та Полісся.

Після перших матчів 2-го раунду кваліфікації Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА опустилася на 22 місце.

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Скільки балів заробили українські клуби

Київське Динамо у Лізі Європи поступилося грецькому ПАОКу (2:3) у першому матчі та очок не набрало.

Натомість у Лізі конференцій очки вдалося здобути ЛНЗ та Поліссю. Житомирський клуб зіграв унічию з Копенгагеном (3:3), а ЛНЗ розійшовся з Гентом нульовою нічиєю (0:0).

Нічиї Полісся та ЛНЗ принесли Україні 0.250 очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 2.000 бала. Загалом Україна має у своєму активі 23.712 балів у таблиці.

Відставання від Румунії становить 0.288 очок, натомість наблизилася до синьо-жовтих Хорватія на 0.431 бал.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 101.852 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 87.660 бала (7/7);

3. Іспанія – 82.368 бала (8/8);

4. Німеччина – 80.116 бала (7/7);

5. Франція – 67.653 бала (7/7);

6. Португалія – 62.850 бала (5/5);

7. Бельгія – 57.050 бала (5/5);

8. Нідерланди – 50.895 (6/6);

9. Туреччина – 46.875 бала (5/5);

10. Чехія – 43.225 бала (5/5);

… 21. Румунія – 24.000 бала (4/4);

22. Україна – 23.712 бала (4/4);

24. Сербія – 23.281 бала (4/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося п’ять змін: Австрія посунула Румунію та Україну, піднявшись на 20-ту сходинку, а Словаччина обійшла Болгарію та йде 27-ю.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 триватиме з 8 вересня 2026 року до 5 червня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року й триватиме до 26 травня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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