Бывший тренер Ливерпуля и дортмундской Боруссии Юрген Клопп возглавит сборную Германии. О назначении должны объявить в пятницу, 24 июля.

Об этом сообщают AP News и футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Юрген Клопп возглавит сборную Германии

На посту тренера сборной Германии Клопп сменит Юлиана Нагельсманна, который подал в отставку после поражения «Бундестима» в серии пенальти от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Для Клоппа это станет первой тренерской работой после того, как он покинул Ливерпуль в 2024 году.

Немецкие СМИ сообщают, что его контракт будет действовать до чемпионата Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года.

Jürgen Klopp has signed his contract as new Germany head coach, today is the day for the official confirmation and unveiling. Here we go, never in doubt: Klopp until July 2030, set to be announced. pic.twitter.com/Vt4Iqdjpu3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Сборная Германии не выигрывала ни одного матча плей-офф ни на одном чемпионате мира после завоевания ею титула в 2014 году.

Сообщалось, что Клопп провел переговоры с представителями немецкой федерации в Нью-Йорке, где работал телевизионным экспертом во время чемпионата мира. 11 июля федерация сообщила, что стороны достигли соглашения по “основным ключевым пунктам” контракта.

После ухода из Ливерпуля Юрген Клопп возглавлял глобальное направление футбола в сети Red Bull по всему миру. В этом месяце он заявил, что чувствует себя “заряженным энергией” и готовым к новой тренерской работе.

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