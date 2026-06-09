Французский ПСЖ предложил английскому Ливерпулю трех футболистов для трансферов, среди которых украинец Илья Забарный.

Об этом сообщил журналист Уилсон Кок.

ПСЖ предлагает Ливерпулю арендовать Забарного

По данным журналиста, ПСЖ предложил Ливерпулю трех своих футболистов. В список вошли полузащитник Варрен Заир-Эмери, а также два центральных защитника – Илья Забарный и Лукас Беральдо.

Сейчас смотрят

Кок утверждает, что мерсисайдцы проявляли серьезный интерес к Заиру-Эмери, но журналист считает, что клуб отдаст приоритет подписанию 22-летнего Алекса Скотта из Борнмута.

Что касается Ильи Забарного, то условием его трансфера является аренда с обязательным выкупом. Отмечается, что пока неизвестно, есть ли у Ливерпуля другие варианты на эту позицию, которые бы лучше подходили новому тренеру Андони Ираоли.

Что касается Лукаса Беральдо, то спортивный директор красных Ричард Хьюз уже встретился с представителями игрока. Однако неизвестно, были ли предметные переговоры по поводу трансфера.

Недавно о предложении Ливерпуля относительно возможного трансфера Ильи Забарного также писал журналист Дэвид Окоп.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.