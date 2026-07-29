Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций Копенгаген – Полесье состоится 29 июля на стадионе Паркен в Копенгагене.

Начало матча – 20:00 по киевскому времени.

Матч Копенгаген – Полесье: где смотреть и кто будет транслировать матч житомирского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Копенгаген – Полесье: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Копенгаген – Полесье в прямом эфире на платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на одном из каналов Megogo Футбол по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

На матче Копенгаген – Полесье будет работать чешская бригада арбитров, которую возглавит 33-летний Марек Радина.

Ему будут ассистировать Камиль Гаек и Петр Коталик. Резервным арбитром назначен Даниэль Вокун.

Матч Копенгаген – Полесье прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Похвала.

В первом матче команд на прошлой неделе арбитр зафиксировал ничью со счетом 3:3.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.

По итогам сезона-2025/26 житомирское Полесье завоевало бронзу чемпионата Украины по футболу и получило право выступить в Лиге конференций.

Копенгаген финишировал седьмым в чемпионате Дании, но в плей-офф за место в Лиге конференций обыграл Брондбю.

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