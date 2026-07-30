Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы ПАОК – Динамо состоится 30 июля на стадионе Тумба в Салониках.

Начало матча – 20:45 по киевскому времени.

Ответный матч ПАОК – Динамо где смотреть и кто покажет матч «бело-синих» в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.

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ПАОК – Динамо: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч ПАОК – Динамо в прямом эфире на телеканале 2+2.

Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).

На матче ПАОК – Динамо будет работать польская бригада арбитров, которую возглавит 34-летний Дамьян Сильвешчак.

Ему будут ассистировать Павел Сокольницки и Адам Карасевич. Резервным арбитром назначен Дамиан Кос.

За VAR будет отвечать Петр Ласик, которому будет помогать Корнель Пашкевич.

Первый матч в этой паре на прошлой неделе в Люблине завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем матча Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).

Проигравшая команда продолжит выступления в отборе Лиги конференций, где встретится с командой, проигравшей в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).

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