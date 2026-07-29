Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Копенгаген – Полісся відбудеться 29 липня на стадіоні Паркен у Копенгагені.

Початок матчу – 20:00 за київським часом.

Матч Копенгаген – Полісся, де дивитися та хто покаже матч житомирського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

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Копенгаген – Полісся: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Копенгаген – Полісся у прямому ефірі на платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на одному з каналів Megogo Футбол за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

На матчі Копенгаген – Полісся працюватиме чеська бригада арбітрів, яку очолить 33-річний Марек Радіна.

Йому асистуватимуть Каміль Гаєк та Петр Коталік. Резервним арбітром призначено Деніеля Вокуна.

Матч Копенгаген – Полісся прокоментують Вадим Скічко та Віталій Похвала.

У першому матчі команд минулого тижня арбітр зафіксував нічию з рахунком 3:3.

Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.

За підсумками сезону-2025/26 житомирське Полісся здобуло бронзу чемпіонату України з футболу та отримало право виступити у Лізі конференцій.

Копенгаген фінішував сьомим у чемпіонаті Данії, але в плейоф за місце у Лізі конференцій обіграв Брондбю.

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