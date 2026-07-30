Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи ПАОК – Динамо відбудеться 30 липня на стадіоні Тумба в Салоніках.

Початок матчу – 20:45 за київським часом.

Матч-відповідь ПАОК – Динамо, де дивитися та хто покаже матч біло-синіх у Лізі Європи, розповідають Факти ICTV.

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ПАОК – Динамо: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь ПАОК – Динамо: у прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Перегляд матчу доступний у цифровій мережі Т2, а також на OTT-платформах (Megogo, Київстар ТБ, Sweet TV).

На матчі ПАОК – Динамо: працюватиме польська бригада арбітрів, яку очолить 34-річний Дам’ян Сілвесчак.

Йому асистуватимуть Павел Сокольницькі та Адам Карасевич. Резервним арбітром призначено Даміана Коса.

За VAR відповідатиме Пьотр Ласик, якому допомагатиме Корнель Пашкевич.

Перший матч у цій парі минулого тижня у Любліні завершився перемогою грецького клубу з рахунком 3:2.

Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможцем матчу Гаммарбю (Швеція) – Андерлехт (Бельгія).

Команда, що програє, продовжить виступи у відборі Ліги конференцій, де зустрінеться з командою, що програла у парі Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

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