Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

На данном этапе из украинских клубов выступает только киевское Динамо в квалификации Лиги конференций. По итогам матчей 2-го тура ЛК Полесье и ЛНЗ завершили выступления в еврокубках.

После первых матчей 3-го раунда квалификации Украина в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на 22-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

Киевское Динамо в Лиге конференций обыграло в Люблине азербайджанский Карабах со счетом 1:0.

В таблице коэффициентов эта победа принесла Украине 0.250 балла.

В сезоне 2026/27 украинские клубы уже набрали 2.375 балла. Всего Украина имеет в своем активе 24.087 баллов в таблице.

Ближайший преследователь – Израиль – отстает от сине-желтых на 1.462 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 101.852 балла (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 87.660 балла (7 из 7);

3. Испания – 82.368 балла (8/8);

4. Германия – 80.116 балла (7/7);

5. Франция – 67.653 балла (7/7);

6. Португалия – 63.50 балла (5/5);

7. Бельгия – 57.850 балла (5/5);

8. Нидерланды – 51.562 (6/6);

9. Турция – 47.575 балла (4/5);

10. Чехия – 44.025 балла (5/5);

… 21. Румыния – 24.500 балла (2/4);

22. Украина – 24.087 балла (2/4);

24. Израиль – 22.625 балла (4/4).

Всего в первой тридцатке рейтинга произошло 11 изменений: Австрия сместила Шотландию с 19-го места, а Хорватия благодаря победам Динамо Загреб, Хайдука и Риеки обошла Румынию и Украину.

Победы Хапоэль Беэр-Шева и Хапоэль Тель-Авив помогли Израилю обойти Словению, единственный представитель которой Целье проиграл армянскому Арарату.

В нижней части таблицы Болгария обошла Словению, а Сербия – отстраненную Россию, которой европейский футбольный орган продолжает начислять минимальный “компенсационный” показатель.

Основной этап Лиги чемпионов сезоне-2026/27 продлится с 8 сентября 2026 года по 5 июня 2027 года. Финал состоится на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года и продлится до 26 мая 2027 года. Финал состоится на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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