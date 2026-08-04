Мировой футбол всколыхнул конфликт между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кульминацией конфликта стало появление в СМИ информации о планах ФИФА по продаже доли в турнирах чемпионата мира частным инвесторам.

УЕФА не просто отклонил проект, но и официально пригрозил бойкотом чемпионатов мира, заручившись поддержкой всех своих национальных ассоциаций.

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Газета The Telegraph сообщила, что УЕФА направила официальное письмо Джанни Инфантино, угрожая судебными исками из-за спорного плана продажи доли в турнирах под эгидой ФИФА.

В итоге ФИФА отказалась от идеи проекта, однако УЕФА не намерена на этом останавливаться и готова инициировать вотум недоверия Джанни Инфантино. Факты ICTV собрали всю известную информацию о конфликте двух футбольных органов.

Отменена красная карточка Балогуну

Еще до объявления планов ФИФА произошло несколько инцидентов, когда со стороны УЕФА прозвучали упреки в адрес Джанни Инфантино или мирового футбольного органа.

Одним из таких стала позиция ФИФА в отношении сомалийского арбитра Омара Артана, которого не пустили в США, несмотря на наличие визы. Сомали входит в список стран, на граждан которых распространяется запрет на въезд в США. Инфантино заявил, что не имеет полномочий влиять на Трампа, чтобы тот отменил это решение.

Тогда УЕФА провела переговоры с Конфедерацией африканского футбола и объявила о назначении Артана арбитром Суперкубка УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой в Зальцбурге 12 августа. В УЕФА заявили, что футбол должен объединять людей.

Однако чуть позже в ходе турнира, судя по всему, Трамп уже оказал влияние на Инфантино. В матче 1/16 финала сборная США встречалась с Боснией и Герцеговиной. На 64-й минуте американский футболист Фоларин Балогун получил прямую красную карточку за фол против Тарика Мухаремовича.

Спустя некоторое время ФИФА приняла беспрецедентное решение приостановить действие дисквалификации Балогуна на один матч 1/8 финала против Бельгии. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино, чтобы добиться пересмотра этого решения.

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На отмененную красную карточку также отреагировала УЕФА, назвав это пересечением красной линии в отношении честности футбола. Также отмечалось, что решение об отстранении игрока не требует дополнительного одобрения со стороны организаций.

– Когда соблюдение правил больше не гарантируется теми, кто их охраняет, под угрозой оказывается честность игры, а авторитет соревнований подрывается, – говорилось тогда в заявлении.

В УЕФА выразили удивление по поводу “такого беспрецедентного, непонятного и неоправданного решения”. Кроме того, многие СМИ обратили внимание на то, что президент УЕФА Александер Чеферин не поехал на финал ЧМ-2026, несмотря на

Члены совета ФИФА требуют расследования

По данным The Guardian, еще задолго до того, как Инфантино обнародовал свои спорные планы по продаже доли в ЧМ инвесторам, многие члены совета ФИФА активизировались с целью проведения расследования в отношении деятельности Инфантино.

Первым толчком стала отмена дисквалификации Балогуна и неясные обстоятельства этого решения, которое до сих пор убедительно не объяснили.

Сначала пресс-секретарь ФИФА утверждал, что каждая красная карточка влечет за собой немедленную дисквалификацию на один матч (как минимум), которая не подлежит обжалованию. Но после подтвержденных консультаций с Трампом решение о приостановке дисквалификации Балогуна на один год было принято исключительно председателем комитета Мохаммадом аль-Камали из ОАЭ без участия остальных 17 членов комитета.

Неясным объяснением стала ссылка на статью 27 дисциплинарного кодекса, в которой просто указано: Судебный орган УЕФА может принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарного наказания.

Инфантино же всегда настаивал, что не играл никакой роли в отмене красной карточки. Однако президент США, несомненно, был под впечатлением, что это было решение Инфантино.

– Если подумать, ты принял еще одно великолепное решение. Тебе никогда не отдадут должное за это. Подумайте сами: если бы он не разрешил ему играть, то они могли бы сказать: Мы бы выиграли матч, если бы у нас были лучшие игроки. Так что Джанни принял еще одно из своих многочисленных правильных решений, — заявил Трамп, обращаясь к Инфантино.

Что необходимо для созыва Совета ФИФА

Чтобы созвать заседание, которое может привести к тщательному пересмотру ситуации, потребуется поддержка как минимум 19 из 37 членов совета.

Считается, что желающих созвать заседание собралось немало еще до появления плана Инфантино по продаже коммерческих пакетов акций на будущих турнирах ФИФА, что вызвало ещё более решительную негативную реакцию.

УЕФА и Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) публично осудили Инфантино, но на эти две конфедерации приходится лишь 14 членов совета.

В то же время Африканская конфедерация футбола (КАФ) и Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ), как сообщается, “полностью поддерживают” Инфантино.

Поэтому для реализации замысла УЕФА и КОНКАКАФ необходимо заручиться поддержкой ассоциаций-членов Азиатской конфедерации футбола (АФК) или Конфедерации футбола Океании (ОФК).

Также может быть инициировано голосование о выражении недоверия Инфантино, для чего достаточно, чтобы 43 отдельные ассоциации-члена подали соответствующее письмо. Только УЕФА насчитывает 55 членов.

Скандальная идея ФИФА и реакция

На прошлой неделе Джанни Инфантино обнародовал предложение о продаже миноритарных долей в чемпионате мира, а также в других турнирах, таких как Клубный чемпионат мира ФИФА, частным инвесторам.

План предусматривал привлечение частного финансирования через инвестиционную компанию. Ожидалось, что группу инвесторов возглавит основатель Thrive Capital Джошуа Кушнер через фонд под названием Thrive Eternal. Джошуа является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Инфантино дал 211 федерациям-членам организации время до ⁠⁠19 сентября⁠⁠, чтобы они выразили свою поддержку предложению о частных инвестициях, получившую название FIFA Forward Enterprise (FFE).

Реакция на планы ФИФА была сокрушительной. Ассоциации-члены УЕФА п роголосовали за бойкот ФИФА и турниров под ее эгидой, в частности предстоящих чемпионатов мира. Требованием была немедленная отмена всех планов по привлечению частных инвесторов.

– Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Ни одна его часть никогда не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, — говорилось в заявлении.

ФИФА в ответ на это заявление УЕФА ответила, что “никто не продает футбол”.

КОНКАКАФ также отклонил предложение ФИФА на заседании в четверг. Однако организация не пошла на шаг, аналогичный плану УЕФА по бойкоту чемпионатов мира.

КОНКАКАФ выразила “глубокую озабоченность” в связи с отсутствием надлежащей процедуры рассмотрения этого предложения, сжатыми сроками и отсутствием какого-либо рассмотрения или утверждения соответствующими руководящими органами ФИФА.

Какая позиция Азии в отношении планов ФИФА

Азиатская футбольная конфедерация также решительно выступила против планов ФИФА и поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ, но и она не решилась проголосовать за бойкот турниров, проводимых руководящим органом.

– Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира ФИФА стала предметом публичного обсуждения, должен беспокоить всех, кто заботится о будущем нашего футбола, — говорилось в заявлении АФК в пятницу.

Там добавили, что “футбол никогда не должен был оказаться в таком положении”.

АФК была ключевым союзником Инфантино на протяжении его 11-летнего президентства, и наряду с выражением несогласия она также рекомендовала ФИФА срочно пересмотреть свой стиль управления.

ФИФА отозвала свой план

В конце концов, после резкой реакции и давления Инфантино отказался от инициативы по продаже частным инвесторам части прав на чемпионат мира.

Президент ФИФА признал, что предложенный проект вызвал серьезные споры и его реализация больше не соответствует первоначальной цели.

– Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что этот проект вызвал разногласия такого масштаба, что независимо от уровня поддержки он больше не соответствует поставленным целям, – заявил глава ФИФА.

Речь идет именно об инициативе FIFA Forward Enterprise (FFE).

УЕФА идет дальше

Согласно письму, с которым ознакомилось издание The Telegraph, УЕФА официально сообщил Инфантино о том, что рассматривает возможность обращения в суд, арбитраж или подачи жалоб в регулирующие органы в отношении проекта FIFA Forward Enterprise и всего, что с ним связано.

УЕФА подчеркнул необходимость принять немедленные меры по выявлению всех документов и электронных данных, связанных с проектом, с целью их сохранения и предотвращения их удаления или уничтожения, подтвердив, что эта обязанность имеет приоритет над любыми внутренними политиками ФИФА в отношении хранения или уничтожения документов.

К письму был приложен перечень лиц, которые, вероятно, располагают материалами и документами, касающимися проекта. УЕФА также требует от ФИФА обеспечить, чтобы они сохранили всё, что находится в их владении или под их контролем.

В списке были указаны: Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола; Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА; Маттиас Графстром, генеральный секретарь ФИФА; Кевин Ламур, главный операционный директор.

В своем письме УЕФА предупредил, что любое удаление, уничтожение, изменение, сокрытие или утрата материалов, связанных с проектом, после получения данного уведомления может рассматриваться как уничтожение доказательств, что может привести к иску о возмещении убытков и дополнительным судебным разбирательствам.

УЕФА требует от ФИФА в течение 5 рабочих дней письменно подтвердить получение письма, обеспечить сохранность всех материалов, назначить ответственное лицо и сообщить о возможном уничтожении каких-либо документов.

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