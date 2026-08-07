Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 3-го раунду кваліфікації в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На цій стадії з українських клубів грає лише київське Динамо у кваліфікації Ліги конференцій. За підсумками матчі 2-го туру ЛК Полісся та ЛНЗ завершили виступи в єврокубках.

Після перших матчів 3-го раунду кваліфікації Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА опустилася на 22 місце.

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Скільки балів заробили українські клуби

Київське Динамо у Лізі конференцій перемогло в Любліні азербайджанський Карабах з рахунком 1:0.

У таблиці коефіцієнтів ця перемога додала 0.25 бала Україні.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 2.375 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.087 балів у таблиці.

Найближчий переслідувач – Ізраїль – відстає від синьо-жовтих на 1.462 бал.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 101.852 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 87.660 бала (7/7);

3. Іспанія – 82.368 бала (8/8);

4. Німеччина – 80.116 бала (7/7);

5. Франція – 67.653 бала (7/7);

6. Португалія – 63.650 бала (5/5);

7. Бельгія – 57.850 бала (5/5);

8. Нідерланди – 51.562 (6/6);

9. Туреччина – 47.575 бала (4/5);

10. Чехія – 44.025 бала (5/5);

… 21. Румунія – 24.500 бала (2/4);

22. Україна – 24.087 бала (2/4);

24. Ізраїль – 22.625 бала (4/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося 11 змін: Австрія посунула з 19-го місця Шотландію, а Хорватія завдяки перемогам Динамо Загреб, Хайдука та Рієки обійшла Румунію та Україну.

Перемоги Хапоель Беер-Шева та Хапоель Тель-Авів допомогли Ізраїлю обійти Словенію, єдиний представник якої Цельє програв вірменському Арарату.

У нижній частині таблиці Болгарія обійшла Словенію, а Сербія відсторонену Росію, якій європейський футбольний орган продовжує нараховувати мінімальний “компенсаційний” показник.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 триватиме з 8 вересня 2026 року до 5 червня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року й триватиме до 26 травня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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