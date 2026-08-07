Украинская футбольная ассоциация (УАФ) выразила полную поддержку УЕФА в вопросе позиции в отношении Джанни Инфантино после его спорного плана о продаже доли в чемпионатах мира частным инвесторам.

Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Équipe со ссылкой на источники, близкие к УАФ.

УАФ поддержала УЕФА

Отмечается, что в УАФ выразили сожаление по поводу отсутствия “консультаций и прозрачности” со стороны главы ФИФА.

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Источники издания L’Équipe отметили, что УАФ под руководством Андрея Шевченко полностью поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций во главе с Александером Чеферином “в его позиции относительно предложения Джанни Инфантино и его роли в ФИФА”.

Кроме того, отмечается, что УАФ разочарована тем, как развивались события, а также самим проектом, целью которого была передача частной доли в чемпионате мира без консультаций и прозрачности.

Кроме того, между УАФ и ФИФА под руководством Инфантино уже существуют напряженные отношения в связи с возвращением россиян в мировой футбол.

25 июня этого года России разрешили принять участие в новом чемпионате мира среди юношей до 15 лет, который состоится в конце октября в Азербайджане. Это будет первое возвращение россиян к соревнованиям, организованным ФИФА, со времени вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года.

Стоит отметить, что все 55 ассоциаций-членов официально выступили в поддержку позиции УЕФА в ее противостоянии президенту ФИФА, которая также включает бойкот чемпионатов мира.

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