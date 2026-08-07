Українська асоціація футболу (УАФ) висловила повну підтримку УЄФА у питанні позиції щодо Джанні Інфантіно після його суперечливого плану про продаж частки чемпіонатів світу приватним інвесторам.

Про це повідомляє авторитетне французьке видання L’Équipe, посилаючись на джерела, наближені до УАФ.

УАФ підтримала УЄФА

Зазначається, що в УАФ висловили жаль щодо відсутності “консультацій та прозорості” з боку глави ФІФА.

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Джерела видання L’Équipe зазначили, що УАФ під керівництвом Андрія Шевченка повністю підтримує Союз європейських футбольних асоціацій на чолі з Александером Чеферіном “у його позиції щодо пропозиції Джанні Інфантіно та його ролі у ФІФА”.

Крім того зазначається, що УАФ розчарована тим, як розвивалися події, а також самим проєктом, який мав на меті передати приватну частку у чемпіонаті світу без консультацій та прозорості.

Крім того, між УАФ та ФІФА під керівництвом Інфантіно вже існують напружені стосунки щодо повернення росіян до світового футболу.

25 червня цього року Росії дозволили взяти участь у новому чемпіонаті світу серед юнаків до 15 років, який відбудеться наприкінці жовтня в Азербайджані. Це буде перше повернення росіян до змагань, організованих ФІФА, з часу вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року.

Варто зазначити, що всі 55 члени-асоціації офіційно виступили на підтримку позиції УЄФА в її протистоянні президенту ФІФА, що також включає бойкот чемпіонатів світу.

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