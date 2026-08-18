Операційного директора ФІФА Кевіна Лямура звільнили після відкритої критики невдалого плану Джанні Інфантіно продати частини чемпіонату світу приватним інвесторам.

Про це пише видання The Guardian.

ФІФА звільнила посадовця за критику плану Інфантіно

Лямур залишив посаду менш ніж через два роки після переходу з УЄФА. Він рішуче виступив проти схеми Інфантіно одразу після її оприлюднення, заявивши, що адміністрацію ФІФА ввели в оману, а президент вважає, що він уособлює ФІФА, хоча повинен їй служити.

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Лямур тоді також дав зрозуміти, що усвідомлює ризик втрати посади через протидію цьому плану.

– Якщо це означає, що я втрачу роботу, нехай буде так. Я зрозумію та прийму це рішення. Принаймні, сьогодні я спатиму спокійно, – зазначив він у заяві.

Як пише The Guardian, точні обставини його звільнення залишаються незрозумілими, однак генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем повідомив персонал електронним листом про те, що Лямур залишає організацію.

– ФІФА підтверджує, що трудові відносини між ФІФА та Кевіном Лямуром як операційним директором ФІФА завершилися 17 серпня 2026 року. ФІФА дякує Кевіну за два роки служби та бажає йому успіхів у майбутньому. Більше жодних коментарів з цього приводу надаватися не буде, – заявив речник ФІФА.

У заяві, яка, ймовірно, й прискорила його звільнення, Лямур також зазначив, що його колеги заслуговують на краще, ніж зневага та залякування. Того ж дня один із старших радників Інфантіно, Карлос Кордейро, подав у відставку на знак протесту проти пропозицій президента.

До переходу у ФІФА Лямур обіймав посаду заступника генерального секретаря УЄФА, куди він прийшов у 2007 році.

Нагадаємо, Інфантіно відкликав свою пропозицію на суму $20 млрд після негативної реакції з боку світових футбольних чиновників.

Основним інвестором мала стати компанія Thrive Eternal, заснована Джошуа Кушнером, чий брат Джаред Кушнер є зятем президента США Дональда Трампа.

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