Тренер клуба, где играет Малиновский, подал в отставку после разгрома в ЛЕ
- Фатих Текке подал в отставку после поражения Трабзонспора от Ференцвароша со счетом 0:4.
- Руководство турецкого клуба не приняло отставку, поэтому Текке продолжит работать с командой.
Главный тренер турецкого Трабзонспора Фатих Текке подал в отставку после поражения от Ференцвароша со счётом 0:4 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Об этом сообщила пресс-служба Трабзонспора.
Тренер Трабзонспора подал в отставку
– Главный тренер нашей команды Фатих Текке после матча с Ференцварошем принял решение подать в отставку из-за эмоционального потрясения, вызванного поражением, – говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в клубе, руководство команды не приняло отставку тренера.
Текке останется на посту и будет готовить Трабзонспор к ближайшему матчу турецкой Суперлиги против Амедспора.
По итогам двух матчей Ференцварош победил Трабзонспор с общим счетом 5:0. После вылета из Лиги Европы турецкая команда будет выступать на стадии основного этапа Лиги конференций.
Отметим, что Трабзонспор доигрывал ответный матч против Ференцвароша вдевятером. В первом тайме на 13-й минуте прямую красную карточку получил украинец Руслан Малиновский. Во втором тайме был удален Сидни Кабрал.
Текке возглавил Трабзонспор в марте 2025 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Турции и выиграла Кубок Турции.