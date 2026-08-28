Главный тренер турецкого Трабзонспора Фатих Текке подал в отставку после поражения от Ференцвароша со счётом 0:4 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Трабзонспора.

Тренер Трабзонспора подал в отставку

– Главный тренер нашей команды Фатих Текке после матча с Ференцварошем принял решение подать в отставку из-за эмоционального потрясения, вызванного поражением, – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в клубе, руководство команды не приняло отставку тренера.

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Текке останется на посту и будет готовить Трабзонспор к ближайшему матчу турецкой Суперлиги против Амедспора.

По итогам двух матчей Ференцварош победил Трабзонспор с общим счетом 5:0. После вылета из Лиги Европы турецкая команда будет выступать на стадии основного этапа Лиги конференций.

Отметим, что Трабзонспор доигрывал ответный матч против Ференцвароша вдевятером. В первом тайме на 13-й минуте прямую красную карточку получил украинец Руслан Малиновский. Во втором тайме был удален Сидни Кабрал.

Текке возглавил Трабзонспор в марте 2025 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Турции и выиграла Кубок Турции.

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