Тренер клубу, де грає Маліновський, подав у відставку після розгрому у ЛЄ
- Фатіх Текке подав у відставку після поразки Трабзонспора від Ференцвароша з рахунком 0:4.
- Керівництво турецького клубу не прийняло відставку, тому Текке продовжить працювати з командою.
Головний тренер турецького Трабзонспора Фатіх Текке подав у відставку після поразки від Ференцвароша з рахунком 0:4 у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи.
Про це повідомила пресслужба Трабзонспора.
Тренер Трабзонспора подав у відставку
– Головний тренер нашої команди Фатіх Текке після матчу з Ференцварошем ухвалив рішення подати у відставку через емоційне потрясіння, спричинене поразкою, – йдеться у повідомленні
Водночас, як зазначили у клубі, правління команди не прийняло відставку тренера.
Текке залишиться на посаді та готуватиме Трабзонспор до найближчого матчу турецької Суперліги проти Амедспора.
За підсумками двох матчів Ференцварош переміг Трабзонспор із загальним рахунком 5:0. Після вильоту з Ліги Європи турецька команда виступатиме на стадії основного етапу Ліги конференцій.
Зазначимо, що Трабзонспор догравав матч-відповідь проти Ференцвароша удев’ятьох. У першому таймі на 13-й хвилині пряму червону картку отримав українець Руслан Маліновський. У другому таймі був вилучений Сідні Кабрал.
Текке очолив Трабзонспор у березні 2025 року. Минулого сезону команда посіла третє місце в чемпіонаті Туреччини та виграла Кубок Туреччини.