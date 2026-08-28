Головний тренер турецького Трабзонспора Фатіх Текке подав у відставку після поразки від Ференцвароша з рахунком 0:4 у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомила пресслужба Трабзонспора.

Тренер Трабзонспора подав у відставку

– Головний тренер нашої команди Фатіх Текке після матчу з Ференцварошем ухвалив рішення подати у відставку через емоційне потрясіння, спричинене поразкою, – йдеться у повідомленні

Водночас, як зазначили у клубі, правління команди не прийняло відставку тренера.

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Текке залишиться на посаді та готуватиме Трабзонспор до найближчого матчу турецької Суперліги проти Амедспора.

За підсумками двох матчів Ференцварош переміг Трабзонспор із загальним рахунком 5:0. Після вильоту з Ліги Європи турецька команда виступатиме на стадії основного етапу Ліги конференцій.

Зазначимо, що Трабзонспор догравав матч-відповідь проти Ференцвароша удев’ятьох. У першому таймі на 13-й хвилині пряму червону картку отримав українець Руслан Маліновський. У другому таймі був вилучений Сідні Кабрал.

Текке очолив Трабзонспор у березні 2025 року. Минулого сезону команда посіла третє місце в чемпіонаті Туреччини та виграла Кубок Туреччини.

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