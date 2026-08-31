Матч третьего тура украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и Вересом в Черкассах стал самым длительным в истории украинского футбола.

В общей сложности матч длился более шести с половиной часов из-за трех воздушных тревог.

Матч ЛНЗ — Верес длился более 6 часов

Встреча в Черкассах между ЛНЗ и Вересом началась в 15:30, однако финальный свисток на арене прозвучал около 22:00.

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Впервые матч прервали на 29-й минуте. Тогда воздушная тревога длилась около 20 минут, после чего команды вернулись на поле.

Вторая пауза в матче произошла на 78-й минуте. После окончания тревоги матч возобновили через два часа, но уже через 7 минут футболисты были вновь вынуждены уйти в укрытие.

В конце концов, матч решили завершить, несмотря на позднее время того же дня.

После очередного возобновления матча Верес открыл счет на 83-й минуте благодаря голу Даниила Чечера, отправившего мяч в ворота ударом головой.

В итоге Верес одержал победу и добавил к своему активу три очка. Ровенчане с четырьмя очками в общей сложности поднялись на седьмую строчку в таблице УПЛ. ЛНЗ также имеет четыре очка, но занимает девятое место.

До этого самым длительным матчем в истории украинского футбола считалась игра между Днепром-1 и Александрией в ноябре 2023 года. Тогда команды провели на стадионе 4 часа 36 минут из-за воздушных тревог.

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