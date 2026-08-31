Матч ЛНЗ – Верес стал самым продолжительным в истории украинского футбола: сколько длился
- Матч ЛНЗ – Верес начался в 15:30, а завершился около 22:00 после трех воздушных тревог.
- Вторая воздушная тревога прервала игру на два часа, а после возобновления команды вновь укрылись в убежищах.
- Верес вырвал победу благодаря голу Даниила Чечера на 83-й минуте и поднялся на седьмое место в таблице УПЛ.
Матч третьего тура украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и Вересом в Черкассах стал самым длительным в истории украинского футбола.
В общей сложности матч длился более шести с половиной часов из-за трех воздушных тревог.
Матч ЛНЗ — Верес длился более 6 часов
Встреча в Черкассах между ЛНЗ и Вересом началась в 15:30, однако финальный свисток на арене прозвучал около 22:00.
Впервые матч прервали на 29-й минуте. Тогда воздушная тревога длилась около 20 минут, после чего команды вернулись на поле.
Вторая пауза в матче произошла на 78-й минуте. После окончания тревоги матч возобновили через два часа, но уже через 7 минут футболисты были вновь вынуждены уйти в укрытие.
В конце концов, матч решили завершить, несмотря на позднее время того же дня.
После очередного возобновления матча Верес открыл счет на 83-й минуте благодаря голу Даниила Чечера, отправившего мяч в ворота ударом головой.
В итоге Верес одержал победу и добавил к своему активу три очка. Ровенчане с четырьмя очками в общей сложности поднялись на седьмую строчку в таблице УПЛ. ЛНЗ также имеет четыре очка, но занимает девятое место.
До этого самым длительным матчем в истории украинского футбола считалась игра между Днепром-1 и Александрией в ноябре 2023 года. Тогда команды провели на стадионе 4 часа 36 минут из-за воздушных тревог.