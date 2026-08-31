Матч третього туру української Прем’єр-ліги між ЛНЗ та Вересом у Черкасах став найдовшим в історії українського футболу.

Загалом матч тривав понад шість з половиною годин через три повітряні тривоги.

Матч ЛНЗ – Верес тривав понад 6 годин

Зустріч у Черкасах між ЛНЗ та Вересом розпочалася о 15:30, проте фінальний свисток на арені пролунав близько 22:00.

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Вперше матч зупинили на 29-й хвилині. Тоді повітряна тривога тривала близько 20 хвилин і команди повернулися на поле.

Друга пауза у зустрічі сталася на 78-й хвилині. Після завершення тривоги матч поновили через дві години, але вже за 7 хвилин футболісти були знову змушені піти у сховище.

Врешті, матч вирішили завершити попри пізній час того ж дня.

Після чергового поновлення матчу Верес відкрив рахунок на 83-й хвилині завдяки голу Данило Чечер відправив м’яч у ворота ударом головою.

У підсумку Верес здобув перемогу та додав до свого активу три очки. Рівняни із чотирма очками загалом піднялися на сьому сходинку в таблиці УПЛ. ЛНЗ має також чотири очки, але йде дев’ятим.

До цього найдовшим матчем в історії українського футболу вважалася гра між Дніпром-1 та Олександрією у листопаді 2023 року. Тоді команди провели на стадіоні 4 години 36 хвилин через повітряні тривоги.

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