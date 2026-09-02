Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 утвердила расписание и время проведения матчей 1/16 финала турнира.

Об этом сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На этой стадии соревнований принимают участие 32 клуба. К 28 победителям предыдущего раунда присоединились четыре представителя Украины в еврокубковой кампании сезона-2026/27 – Шахтер, Динамо, Полесье и ЛНЗ.

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Матчи Кубка Украины на стадии 1/16 финала будут играть в формате одного матча.

По новому регламенту, в случае ничьей в основное время, овертаймов по 15 мин каждый – не будет, а команды начнут пробивать серию пенальти.

Кубок Украины-2026/2027: расписание матчей 1/16 финала

Вторник, 8 сентября

13:00. Олимпия (Савинцы, любители) – Кривбасс (Кривой Рог, УПЛ);

15:00. Базис (Кочубеевка, любители) – Маяк (Сарны, любители);

Среда, 9 сентября

11:00. Виктория (Сумы, Первая лига) – Металлист (Харьков, Первая лига);

12:00. Карбон (Черкассы, Вторая лига) – Эпицентр (Каменец-Подольский, УПЛ);

13:00. Пробой (Городенка, Первая лига) – Александрия (Первая лига);

14:00. Новый Роздол (любители) – Агротех (Тишковка, любители);

15:00. Агробизнес (Волочиск, Первая лига) – Левый Берег (Киев, УПЛ);

16:00. Феникс-Мариуполь (Первая лига) – Заря (Луганск, УПЛ);

18:00. Полесье (Житомир, УПЛ) – Кудровка (УПЛ);

Четверг, 10 сентября

15:30. Нива (Винница, 2 лига) – Динамо (Киев, УПЛ);

Среда, 16 сентября

14:00. Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск, Первая лига) – Харьков (УПЛ);

15:00. Куликов-Белка (Первая лига) – Верес (Ровно, УПЛ);

16:00. Буковина (Черновцы, УПЛ) – ЛНЗ (Черкассы, УПЛ);

Четверг, 17 сентября

11:00. Тростянец (Вторая лига) – Чернигов (Первая лига);

15:00. Ольховцы (Вторая лига) – Шахтер (Донецк, УПЛ);

15:30. Колос (Ковалевка, УПЛ) – Карпаты (Львов, УПЛ).

Победители каждого из матчей продолжат борьбу за трофей Кубка Украины в 1/8 финала, матчи которого запланированы на 27-29 октября.

Решающие этапы Кубка Украины состоятся в 2027 году. Матчи 1/4 финала предварительно будут сыграны 2-4 марта, полуфинала 20-22 апреля. Финал должны провести 19 мая 2027 года.

Действующим обладателем трофея является киевское Динамо, которое в финале прошлого сезона обыграло Чернигов со счетом 3:1.

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