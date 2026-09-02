Дирекція з проведення Кубка України з футболу сезону-2026/27 затвердила розклад та час проведення матчів 1/16 фіналу турніру.

Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.

На цій стадії змагань беруть участь 32 клуби. До 28 переможців попереднього раунду доєдналися чотири представники України у єврокубковій кампанії сезону-2026/27 – Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.

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Матчі Кубка України на стадії 1/16 фіналу гратимуть у форматі одного матчу.

За новим регламентом, у разі нічиєї в основний час, овертаймів по 13 хв кожен – не буде, а команди розпочнуть пробивати серію пенальті.

Кубок України-2026/2027: розклад матчів 1/16 фіналу

Вівторок, 8 вересня

13:00. Олімпія (Савинці, аматори) – Кривбас (Кривий Ріг, УПЛ);

15:00. Базис (Кочубіївка, аматори) – Маяк (Сарни, аматори);

Середа, 9 вересня

11:00. Вікторія (Суми, Перша ліга) – Металіст (Харків, Перша ліга);

12:00. Карбон (Черкаси, Друга ліга) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський, УПЛ);

13:00. Пробій (Городенка, Перша ліга) – Олександрія (Перша ліга);

14:00. Новий Розділ (аматори) – Агротех (Тишківка, аматори);

15:00. Агробізнес (Волочиськ, Перша ліга) – Лівий Берег (Київ, УПЛ);

16:00. Фенікс-Маріуполь (Перша ліга) – Зоря (Луганськ, УПЛ);

18:00. Полісся (Житомир, УПЛ) – Кудрівка (УПЛ);

Четвер, 10 вересня

15:30. Нива (Вінниця, 2 ліга) – Динамо (Київ, УПЛ);

Середа, 16 вересня

14:00. Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ, Перша ліга) – Харків (УПЛ);

15:00. Куликів-Білка (Перша ліга) – Верес (Рівне, УПЛ);

16:00. Буковина (Чернівці, УПЛ) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ);

Четвер, 17 вересня

11:00. Тростянець (Друга ліга) – Чернігів (Перша ліга);

15:00. Вільхівці (Друга ліга) – Шахтар (Донецьк, УПЛ);

15:30. Колос (Ковалівка, УПЛ) – Карпати (Львів, УПЛ).

Переможці кожного з матчів продовжать боротьбу за трофей Кубка України в 1/8 фіналу, матчі якого заплановані на 27-29 жовтня.

Вирішальні етапи Кубка України відбудуться у 2027 році. Матчі 1/4 фіналу попередньо будуть зіграні 2-4 березня, півфіналу 20-22 квітня. Фінал мають провести 19 травня 2027 року.

Чинним володарем трофею є київське Динамо, яке у фіналі минулого сезону обіграло Чернігів із рахунком 3:1.

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