Кубок України-2026/27: повний розклад матчів 1/16 фіналу
- УАФ затвердила розклад 1/16 фіналу Кубка України-2026/27. На цій стадії зіграють 32 команди.
- Матчі 1/16 фіналу Кубка України відбудуться 8–17 вересня. У разі нічиєї команди одразу пробиватимуть пенальті.
Дирекція з проведення Кубка України з футболу сезону-2026/27 затвердила розклад та час проведення матчів 1/16 фіналу турніру.
Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.
На цій стадії змагань беруть участь 32 клуби. До 28 переможців попереднього раунду доєдналися чотири представники України у єврокубковій кампанії сезону-2026/27 – Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.
Матчі Кубка України на стадії 1/16 фіналу гратимуть у форматі одного матчу.
За новим регламентом, у разі нічиєї в основний час, овертаймів по 13 хв кожен – не буде, а команди розпочнуть пробивати серію пенальті.
Кубок України-2026/2027: розклад матчів 1/16 фіналу
Вівторок, 8 вересня
- 13:00. Олімпія (Савинці, аматори) – Кривбас (Кривий Ріг, УПЛ);
- 15:00. Базис (Кочубіївка, аматори) – Маяк (Сарни, аматори);
Середа, 9 вересня
- 11:00. Вікторія (Суми, Перша ліга) – Металіст (Харків, Перша ліга);
- 12:00. Карбон (Черкаси, Друга ліга) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський, УПЛ);
- 13:00. Пробій (Городенка, Перша ліга) – Олександрія (Перша ліга);
- 14:00. Новий Розділ (аматори) – Агротех (Тишківка, аматори);
- 15:00. Агробізнес (Волочиськ, Перша ліга) – Лівий Берег (Київ, УПЛ);
- 16:00. Фенікс-Маріуполь (Перша ліга) – Зоря (Луганськ, УПЛ);
- 18:00. Полісся (Житомир, УПЛ) – Кудрівка (УПЛ);
Четвер, 10 вересня
- 15:30. Нива (Вінниця, 2 ліга) – Динамо (Київ, УПЛ);
Середа, 16 вересня
- 14:00. Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ, Перша ліга) – Харків (УПЛ);
- 15:00. Куликів-Білка (Перша ліга) – Верес (Рівне, УПЛ);
- 16:00. Буковина (Чернівці, УПЛ) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ);
Четвер, 17 вересня
- 11:00. Тростянець (Друга ліга) – Чернігів (Перша ліга);
- 15:00. Вільхівці (Друга ліга) – Шахтар (Донецьк, УПЛ);
- 15:30. Колос (Ковалівка, УПЛ) – Карпати (Львів, УПЛ).
Переможці кожного з матчів продовжать боротьбу за трофей Кубка України в 1/8 фіналу, матчі якого заплановані на 27-29 жовтня.
Вирішальні етапи Кубка України відбудуться у 2027 році. Матчі 1/4 фіналу попередньо будуть зіграні 2-4 березня, півфіналу 20-22 квітня. Фінал мають провести 19 травня 2027 року.
Чинним володарем трофею є київське Динамо, яке у фіналі минулого сезону обіграло Чернігів із рахунком 3:1.