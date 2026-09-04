Украинский футболист бельгийского Андерлехта Даниил Сикан отличился голом в перенесённом матче третьего тура чемпионата Бельгии против Кортрейка.

Результативное действие украинца принесло его команде победу со счетом 1:0.

Сикан забил в ворота Кортрейка

Даниил Сикан отличился на 43-й минуте после передачи марокканского защитника Али Маамара.

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Украинец имел шанс отличиться еще в начале первого тайма, но не сумел реализовать момент.

| De eerste competitiegoal van het seizoen voor Danylo Sikan schenkt RSC Anderlecht de zege! #ANDKVK pic.twitter.com/DdFYwGfJqx — DAZN België (@DAZN_BENL) September 3, 2026

Гол Сикана принес Андерлехту вторую победу в чемпионате Бельгии. После четырех туров команда занимает десятое место, имея в активе 6 очков.

Для Сикана это третий подряд гол во всех турнирах и шестой в сезоне 2026/27. Всего он провел десять матчей.

Следующий матч Андерлехт проведет 6 сентября против Генка в рамках пятого тура Лиги Жюпиле.

Украинец перешел в Андерлехт в январе 2026 года из турецкого Трабзонспора, за который выступал с января 2025 года. Ранее Сикан выступал за донецкий Шахтер.

В составе сборной Украины Сикан провел семь матчей и забил один гол. Последний раз нападающий был вызван в ряды сине-желтых в ноябре 2023 года.

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