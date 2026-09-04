Український футболіст бельгійського Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка.

Результативна дія українця принесла його команді перемогу з рахунком 1:0.

Сікан забив у ворота Кортрейка

Данило Сікан відзначився на 43-й хвилині після передачі марокканського захисника Алі Маамара.

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Українець мав шанс відзначився ще на початку першого тайму, але не зумів реалізувати момент.

| De eerste competitiegoal van het seizoen voor Danylo Sikan schenkt RSC Anderlecht de zege! #ANDKVK pic.twitter.com/DdFYwGfJqx — DAZN België (@DAZN_BENL) September 3, 2026

Гол Сікана приніс Андерлехту другу перемогу в чемпіонаті Бельгії. Після чотирьох турів команда посідає десяте місце, маючи в активі 6 очок.

Для Сікана це третій поспіль гол у всіх турнірах та шостий у сезоні-2026/27. Загалом він провів десять матчів.

Наступний матч Андерлехт проведе 6 вересня проти Генка у межах п’ятого туру Ліги Жюпіле.

Українець перейшов до Андерлехта в січні 2026 року з турецького Трабзонспора, за який виступав із січня 2025 року. Раніше Сікан виступав за донецький Шахтар.

У складі збірної України Сікан провів сім матчів та забив один гол. Востаннє форвард викликався до лав синьо-жовтих у листопаді 2023 року.

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