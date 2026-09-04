Сікан забив переможний гол за Андерлехт та встановив вражаючу серію
- Данило Сікан забив за Андерлехт у матчі з Кортрейком та приніс своїй команді перемогу.
- Сікан відзначився вже вшосте у сезоні-2026/27.
Український футболіст бельгійського Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка.
Результативна дія українця принесла його команді перемогу з рахунком 1:0.
Сікан забив у ворота Кортрейка
Данило Сікан відзначився на 43-й хвилині після передачі марокканського захисника Алі Маамара.
Українець мав шанс відзначився ще на початку першого тайму, але не зумів реалізувати момент.
| De eerste competitiegoal van het seizoen voor Danylo Sikan schenkt RSC Anderlecht de zege! #ANDKVK pic.twitter.com/DdFYwGfJqx
— DAZN België (@DAZN_BENL) September 3, 2026
Гол Сікана приніс Андерлехту другу перемогу в чемпіонаті Бельгії. Після чотирьох турів команда посідає десяте місце, маючи в активі 6 очок.
Для Сікана це третій поспіль гол у всіх турнірах та шостий у сезоні-2026/27. Загалом він провів десять матчів.
Наступний матч Андерлехт проведе 6 вересня проти Генка у межах п’ятого туру Ліги Жюпіле.
Українець перейшов до Андерлехта в січні 2026 року з турецького Трабзонспора, за який виступав із січня 2025 року. Раніше Сікан виступав за донецький Шахтар.
У складі збірної України Сікан провів сім матчів та забив один гол. Востаннє форвард викликався до лав синьо-жовтих у листопаді 2023 року.