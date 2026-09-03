Трабзонспор, за который играют двое украинцев, сыграет с Зенитом в России
- Клуб Руслана Малиновского и Арсения Батагова сыграет товарищеский матч с Зенитом на территории России во время международной паузы.
- Трабзонспор проведет товарищеский матч с Зенитом в Санкт-Петербурге.
Турецкий Трабзонспор, за который выступают два украинца – Руслан Малиновский и Арсений Батагов, – сообщил о товарищеском матче с российским клубом Зенит.
Об этом турецкий клуб сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Трабзонспор объявил о товарищеском матче с Зенитом
Товарищеский матч между Трабзонспором и Зенитом должен состояться на территории России, а именно в Санкт-Петербурге 15 ноября.
Следует отметить, что в это время запланирован международный перерыв на матчи национальных сборных. В частности, 14 ноября у сборной Украины состоится выездной матч против Северной Ирландии в Лиге наций.
Поэтому вполне вероятно, что Малиновский в это время будет в расположении сине-желтых. Что касается Батагова, то он из-за травмы колена не играет с начала марта.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину клубы и сборные страны-агрессора отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
В то же время в июле ФИФА объявила о проведении первого чемпионата мира среди команд U-15, который примет Азербайджан. По информации DPA, ФИФА пригласила на дебютный турнир все ассоциации-члены, включая Россию и Беларусь.