Турецкий Трабзонспор, за который выступают два украинца – Руслан Малиновский и Арсений Батагов, – сообщил о товарищеском матче с российским клубом Зенит.

Об этом турецкий клуб сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Трабзонспор объявил о товарищеском матче с Зенитом

Товарищеский матч между Трабзонспором и Зенитом должен состояться на территории России, а именно в Санкт-Петербурге 15 ноября.

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Следует отметить, что в это время запланирован международный перерыв на матчи национальных сборных. В частности, 14 ноября у сборной Украины состоится выездной матч против Северной Ирландии в Лиге наций.

Поэтому вполне вероятно, что Малиновский в это время будет в расположении сине-желтых. Что касается Батагова, то он из-за травмы колена не играет с начала марта.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину клубы и сборные страны-агрессора отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

В то же время в июле ФИФА объявила о проведении первого чемпионата мира среди команд U-15, который примет Азербайджан. По информации DPA, ФИФА пригласила на дебютный турнир все ассоциации-члены, включая Россию и Беларусь.

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