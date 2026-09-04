Украина и Польша рассматривают возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин.

Об этом изданию Politico заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.

Украина и Польша хотят провести ЧМ по футболу

Бидный рассказал, что Украина хотела бы вместе с Польшей принять чемпионат мира, когда появится “следующая свободная дата”. По словам чиновника, проинформированного правительством Варшавы, Польша обсуждает эту перспективу.

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– Ближайшая свободная дата для проведения чемпионата мира приходится примерно на 2040-е годы… поэтому нам нужно планировать с учетом этой перспективы уже сейчас, – сказал Бидный, подтвердив, что Украина заинтересована в рассмотрении возможности подачи совместной заявки на проведение турнира.

В 2030 году чемпионат мира будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а в 2034 году — Саудовская Аравия.

Бидный напомнил, что Украина уже имеет опыт организации крупного турнира совместно с Польшей. Речь идет о чемпионате Европы 2012 года.

— Было бы очень логично повторить этот успешный опыт, — сказал он, отметив, что такая заявка также могла бы “привлечь внимание инвесторов”.

Politico отмечает, что любое предложение будет рассматриваться в кардинально ином контексте, чем Евро-2012.

По оценкам правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, в результате полномасштабного российского вторжения Украине потребуются средства на восстановление и реконструкцию в размере около 588 млрд долларов в течение следующего десятилетия, что почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП страны на 2025 год.

Выступая 1 сентября перед Генассамблеей ООН, ее глава Анналена Бербок отметила, что в Украине “не осталось ни одного безопасного места” и что число жертв среди гражданского населения в первой половине 2026 года было на 114% выше, чем за тот же период 2024 года.

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