Україна та Польща розглядають можливість подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу серед чоловіків.

Про це виданню Politico заявив міністр спорту України Матвій Бідний.

Україна та Польща хочуть провести ЧС з футболу

Бідний розповів, що Україна хотіла б разом із Польщею прийняти чемпіонат світу, коли з’явиться “наступна вільна дата”. За словами посадовця, поінформованого урядом Варшави, Польща обговорює цю перспективу.

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– Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу припадає десь на 2040-ті роки… тож нам потрібно планувати з урахуванням цієї перспективи вже зараз, – сказав Бідний, підтвердивши, що його Україна зацікавлена у розгляді можливості подачі спільної заявки на проведення турніру.

У 2030 році чемпіонат світу прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а в 2034 році – Саудівська Аравія.

Бідний нагадав, що Україна вже має досвід організації великого турніру разом із Польщею. Йдеться про чемпіонат Європи 2012 року.

– Було б дуже логічно повторити цей успішний досвід, — сказав він, зазначивши, що така заявка також могла б “привернути увагу інвесторів”.

Politico зауважує, що будь-яка пропозиція розглядатиметься в кардинально іншому контексті, ніж Євро-2012.

За оцінками уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна потребуватиме коштів на відновлення та реконструкцію на суму близько $588 млрд протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП країни на 2025 рік.

Виступаючи 1 вересня перед Генасамблеєю ООН, її голова Анналена Бербок зазначила, що в Україні “не залишилося жодного безпечного місця” і що кількість жертв серед цивільного населення у першій половині 2026 року була на 114% вищою, ніж за той самий період 2024 року.

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