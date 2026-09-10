Матч ПСВ – Шахтер в первом туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 10 сентября на стадионе Филипс в Эйндховене (Нидерланды).

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

Матч ПСВ – Шахтер: где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с красно-белыми в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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ПСВ – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч ПСВ – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч ПСВ – Шахтер прокомментирует Вадим Шевякин непосредственно с места событий.

Также в 18:30 по киевскому времени на Megogo стартует студия, где состоится обсуждение матча с экспертами.

На игре будет работать турецкая бригада арбитров во главе с 40-летним Халилом Умутом Мелером. Ему будут ассистировать Ибрагим Чаглар Уярджан и Абдулла Озкара. Резервным арбитром назначен Джихан Айдын.

За систему VAR будет отвечать немец Кристиан Дингерт, которому будет помогать швейцарец Федаи Сан.

Шахтер является единственным представителем Украины среди 36 участников основного этапа Лиги чемпионов, а также единственным украинским клубом на этой стадии еврокубков в этом сезоне.

В Лиге чемпионов каждый клуб на этой стадии проведет по восемь матчей против восьми разных соперников. По итогам единой таблицы восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковом раунде.

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