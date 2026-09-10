Шахтер в четверг, 10 сентября, сыграет матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 против нидерландского ПСВ. Игра состоится на стадионе Филипс в Эйндховене.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

ПСВ – Шахтер: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче ПСВ – Шахтер являются подопечные Петера Боса.

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На победу нидерландской команды принимают ставки с коэффициентом 1.53. Успех украинского клуба оценивают в 5.83. Ничейный результат матча ПСВ – Шахтер в основное время – 4.87.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, предлагается коэффициент 1.58.

Это будет вторая очная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2024 году в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Тот матч завершился в пользу ПСВ со счётом 3:2 и также проходил на поле голландцев.

Последний раз Шахтер пересекался с представителем Эредивизи в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА-2025/26, когда по сумме двух встреч обыграл АЗ Алкмар.

В сезоне-2025/26 ПСВ завоевал чемпионский титул в Нидерландах, тогда как Шахтер стал победителем чемпионата Украины.

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