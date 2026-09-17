Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук отличился голом в стартовом матче основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27 против польской Ягеллонии.

Матч Олимпиакос – Ягеллония состоялся в Пирее на стадионе Георгиоса Караискакиса и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Яремчук забил в матче Лиги Европы

Украинец начал матч против Ягеллонии на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме на 62-й минуте, заменив другого нападающего Армандо Гонсалеса.

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На момент выхода украинца на поле на табло была ничья 1:1. Оба гола команды забили в первом тайме.

На 84-й минуте матча Олимпиакос получил право на вброс с боковой линии. После того как Ремо Фройлер получил мяч, он выполнил подачу, а Яремчук выиграл верховую борьбу, точно пробив в сетку ворот соперника.

Таким образом, Олимпиакос сумел набрать три очка в первом матче Лиги Европы, одержав волевую победу.

Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице после девяти сыгранных матчей первого тура Лиги Европы. В четверг, 17 сентября, будут сыграны остальные матчи этого раунда.

– Так рад вернуться и сыграть перед этими невероятными болельщиками. Так рад вернуться и принести победу Олимпиакосу. Это лето принесло много тяжелых моментов, но я никогда не терял своей страсти и любви к футболу, – написал Яремчук в соцсетях.

Гол в ворота Ягеллонии стал для Яремчука первым с мая 2026 года, когда он забивал еще в футболке французского Лиона. За Олимпиакос Яремчук в последний раз забивал еще в 2025 году в Кубке Греции.

В начале сентября Роман оказался вне заявки Олимпиакоса на Лигу Европы, но позже его добавили в список из-за серьезной травмы марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби.

Следующий матч Олимпиакос сыграет против Левадиакоса в чемпионате Греции в воскресенье, 20 сентября.

Напомним, Яремчук вошел в список футболистов, которых тренерский штаб сборной Украины вызвал на матчи Лиги наций в сентябре-октябре.

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