Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у стартовому матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27 проти польської Ягеллонії.

Матч Олімпіакос – Ягеллонія відбувся у Піреї на стадіоні Георгіоса Караїскакіса та завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Яремчук забив у матчі Ліги Європи

Українець розпочав матч проти Ягеллонії на лаві для запасних та вийшов на поле у другому таймі на 62-й хвилині, замінивши іншого нападника Армандо Гонсалеса.

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На момент виходу українця на поле на табло була нічия 1:1. Обидва голи команди забили у першому таймі.

На 84-й хвилині матчу Олімпіакос отримав право на вкидання з-за бокової лінії. Після того, як Ремо Фройлер отримав м’яча, він виконав подачу, а Яремчук виграв верхову боротьбу, пробивши влучно у сітку воріт суперника.

Таким чином, Олімпіакос зумів взяти три очки у першому матчі в Лізі Європи, здобувши вольову перемогу.

Нині команда перебуває на п’ятому місці в турнірній таблиці після дев’яти зіграних матчів першого туру Ліги Європи. У четвер, 17 вересня, буде зіграно решта матчів цього раунду.

– Так радий повернутися і грати перед цими неймовірними фанатами. Так радий повернутися і принести перемогу для Олімпіакоса. Це літо принесло багато важких моментів, але я ніколи не втрачав свою пристрасть або любов до футболу, – написав Яремчук у соцмережах.

Гол у ворота Ягеллонії став для Яремчука став першим з травня 2026 року, коли він забивав ще у футболці французького Ліона. За Олімпіакос Яремчук востаннє забивав ще у 2025 році в Кубку Греції.

На початку вересня Роман опинився поза заявкою Олімпіакоса на Лігу Європи, але пізніше його додали до списку через серйозну травму марокканського нападника Аюба Ель-Каабі.

Наступний матч Олімпіакос проведе проти Левадіакоса в чемпіонаті Греції у неділю, 20 вересня.

Нагадаємо, Яремчук увійшов до списку футболістів, яких тренерський штаб збірної України викликав на матчі Ліги націй у вересні-жовтні.

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