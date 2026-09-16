Украинский полузащитник Аякса Виктор Цыганков забил свой первый гол за голландскую команду. Это произошло в матче третьего тура Эредивизи против клуба Виллем II.

Встреча Аякс – Виллем II состоялась в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Цыганков забил дебютный гол за Аякс

Украинец начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 57-й минуте матча, заменив нападающего Стивена Бергейса. На момент выхода Виктора на поле Аякс вел в счете 2:0.

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На 69-й минуте матча Цыганков получил пас с фланга от полузащитника Оскара Глуха. Находясь в штрафной площади соперника, украинец отправил мяч в сетку ворот, сделав счет 3:0.

Here is Viktor Tsyhankov’s first goal for Ajax! pic.twitter.com/0uzaPMUDUS — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 15, 2026

До конца матча команда украинца забила еще дважды, однако соперникам удалось отыграть один гол. В итоге поединок завершился в пользу амстердамцев со счетом 5:1.

Победа над Виллем II позволила Аяксу подняться в турнирной таблице на четвертое место. В активе подопечных Мичела 13 очков после шести сыгранных матчей чемпионата Нидерландов.

Следующий матч Аякс проведет против Эксельсиора. Игра состоится в субботу, 19 сентября, в 21:00 по киевскому времени.

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