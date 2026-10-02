Украина и Северная Ирландия встретятся в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B, группе 2.

Матч состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

Начало матча Украина – Северная Ирландия – в 21:45 по киевскому времени.

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Украина — Северная Ирландия: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Украина – Северная Ирландия являются подопечные Андреа Мальдеры.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.03. Успех Северной Ирландии оценивают в 4.47. Ничейный результат матча Украина – Северная Ирландия в основное время – 3.17.

Наиболее вероятным исходом матча в Трнаве считается победа сине-желтых со счетом 1:0.

Это будет седьмая очная встреча сборных: трижды победу одерживала Украина, один раз удача была на стороне северных ирландцев, а ещё два матча завершились вничью

Последний раз команды встречались в июне 2021 года в Днепре в рамках товарищеского матча, который завершился победой украинцев со счетом 1:0.

После двух сыгранных матчей сборная Украины имеет равное количество очков с Северной Ирландией – по 4. Соответственно, у Грузии и Венгрии по одному очку.

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