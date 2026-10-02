Україна та Північна Ірландії зустрінуться у матчі третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА у дивізіоні B у групі 2.

Гра відбудеться у п’ятницю, 2 жовтня, на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві.

Початок матчу Україна – Північна Ірландія – о 21:45 за київським часом.

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Україна – Північна Ірландія: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Північна Ірландія є підопічні Андреа Мальдери.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.03. Успіх Північної Ірландії оцінюють у 4.47. Нічийний результат матчу Україна – Північна Ірландія в основний час – 3.17.

Найбільш реальним результатом матчу у Трнаві вважають перемогу синьо-жовтих з рахунком 1:0.

Це буде сьома очна зустріч збірних: тричі перемогу здобувала Україна, один раз фортуна була на боці північних ірландців, а ще два матчі завершилися внічию

Востаннє команди зустрічалися у червні 2021 року у Дніпрі у межах товариського матчу, який завершився перемогою українців з рахунком 1:0.

Після двох зіграних матчів збірна України має рівну кількість очок із Північною Ірландією – по 4. Відповідно у Грузії та Угорщини по одному балу.

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