Футболіст Кріштіану Роналду звинуватив головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуса у тому, що той двічі не дотримав свого слова.

Роналду заявив, що невиконання домовленості про публічне пояснення причин його відсутності у матчі проти Норвегії змусило його покинути збірну.

Про це він зазначив у розлогій заяві, опублікованій на його сторінці в Instagram.

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Роналду про конфлікт з тренером

41-річний футболіст виклав свою версію конфлікту, який став причиною його від’їзду з Копенгагена перед матчем Ліги націй між Португалією та Данією минулого тижня.

Роналду заявив, що головний тренер Жезус погодився на план, згідно з яким нападник мав пропустити матчі проти Норвегії та Данії, щоб зберегти фізичну форму. Однак у день матчу з Норвегією тренер повідомив йому, що він зіграє 30 хвилин.

– Решту всі знають. Я розігрівався з другого тайму, дивився, як минають хвилини, але мене так і не випустили на поле. Тренер порушив дане мені слово, – сказав Роналду.

Капітан збірної Португалії та найкращий бомбардир в історії країни зазначив, що під час подальшої зустрічі з Жезусом, на якій був присутній спортивний директор його клубу Аль-Наср Сімао Кутінью, було досягнуто домовленості про те, що тренер прояснить обставини подій на своїй наступній пресконференції.

За словами Роналду, було підготовлено документ із восьми пунктів, у якому зазначалося, що він ніколи не вимагав ігрового часу, поважав рішення Жезуса і що прохання тренера розігрітися без подальшого виходу на поле було помилкою.

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Роналду зазначив, що узгоджені пункти не вимагали від Жезуса вибачень перед ним, але додав, що публічні коментарі тренера не мали нічого спільного з їхньою приватною розмовою.

– Це був уже другий раз, коли він не дотримав свого слова щодо мене. Я вирішив покинути тренувальний табір, не чекаючи на нові порушені обіцянки, – сказав Роналду. Також Роналду вибачився за те, що не привітав уболівальників після матчу з Норвегією та за те, що залишив своїх партнерів по команді, визнавши, що його статус капітана робить його поведінку ще серйознішою. – Наслідки моїх дій мають бути оцінені та покарані Португальською федерацією футболу, — сказав він. Попри конфлікт, Роналду зазначив, що не обмежує свої міжнародні амбіції лише прощальним матчем. Кріштіану додав, що якщо він буде у хорошій фізичній формі та гратиме за свій клуб після відбуття будь-якої призначеної йому дискваліфікації, то буде готовий, як і завжди досі, змагатися та перемагати за їхню національну збірну.

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