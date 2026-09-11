Украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от стартового матча Шахтера в Лиге чемпионов сезона 2026/27 против ПСВ.

Специалист заявил, что не ожидал такой игры от горняков, учитывая их неубедительные выступления в УПЛ. Об этом он рассказал в интервью изданию Украинский футбол.

Маркевич о матче ПСВ – Шахтер

По словам Маркевича, у него сложилось впечатление, что в составе «Шахтера» на стартовый матч в ЛЧ на поле вышли 11 совершенно других игроков.

Сейчас смотрят

Также он убежден, что горняки могли не просто сыграть вничью 1:1, но и победить клуб из Эйндховена.

– На мой взгляд, это лучшая игра Шахтера с начала сезона. Я вообще не видел, за счет чего ПСВ мог выиграть. Если бы не пропустили тот быстрый гол в начале второго тайма, думаю, можно было бы рассчитывать на победу, учитывая, как команда сыграла в обороне. Если бы ещё минут 15 выдержали без гола, думаю, Шахтер победил бы, – заявил специалист.

Бывший тренер Днепра и Металлиста выделил игру венесуэльца Глейкера Мендозы, который стал автором первого гола Шахтера в ЛЧ в этом сезоне.

– Мендоза забил очень вовремя, да и сам он довольно легкий игрок, подвижный. Думаю, он будет прогрессировать и со временем будет играть еще лучше. Поэтому выберу Мендозу, – отметил Маркевич.

Также Маркевич верит в то, что подопечным Арды Турана по силам пробиться в следующий этап турнира, если они и впредь будут играть так же агрессивно в отборе мяча, как против ПСВ.

Напомним, в четверг, 10 сентября, Шахтер сыграл вничью 1:1 с ПСВ в первом туре основного этапа Лиги чемпионов. Следующий матч горняки проведут 14 октября против АЕКа после международного перерыва.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.