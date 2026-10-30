Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду оформив хет-трик у протистоянні з Аль-Холудом.

Для нього це перші три забиті м’ячі в одному офіційному матчі з 2024 року.

Роналду забив хет-трик вперше за 2,5 роки

Кріштіану Роналду оформив хет-трик за Аль-Насср за 15 хвилин, а сам матч завершився перемогою його команди з рахунком 5:3. Три забиті м’ячі збільшили загальну кількість голів португальця за кар’єру до 985.

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За рахунку 2:2 Роналду забив на 66-й, 72-й та 81-й хвилинах, забезпечивши перемогу своїй команді. Таким чином, до позначки у 1 000 забитих голів за кар’єру йому залишалося відзначитися у воротах суперників ще 15 разів.

Після матчу Роналду написав у соцмережах: Чудова перемога, чудова командна гра. Радий, що зміг допомогти хет-триком!

Для Роналду це перший хет-трик в офіційних матчах з квітня 2024 року, коли він відзначився у воротах Абхі. Після цього 41-річний нападник не забивав більше двох голів у одному матчі за клуб чи збірну. Загалом це 67-й хет-трик у кар’єрі Роналду.

Роналду вже є найкращим бомбардиром в історії футболу, випереджаючи Ліонеля Мессі (936 голів) на 49 голів.

У сезоні-2026/27 Роналду провів 12 матчів за Аль-Наср в усіх турнірах, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Після 11 зіграних матчів Аль-Наср посідає другу сходинку в чемпіонаті Саудівської Аравії, маючи в активі 28 очок.

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