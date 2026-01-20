Женская сборная Украины по биатлону объявила состав команды на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщил старший тренер команды Николай Зоц, пишет Суспільне. Спорт.

Состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026

В основной состав вошли пять биатлонисток, еще одну спортсменку выберут в качестве запасной после выступлений на чемпионате Европы.

Состав женской сборной по биатлону:

Кристина Дмитренко;

Юлия Джима;

Дарья Чалик;

Елена Городная;

Александра Меркушина.

Еще одну биатлонистку сборная повезет на Игры в статусе запасной. На эту позицию претендуют три спортсменки: Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина.

Окончательное решение примут после чемпионата Европы.

— Они едут на чемпионат Европы, но если, не дай Бог, что-то случится, какой-то случай, то тогда можно будет заменить. Но те пять биатлонисток, которых я назвал (в основу. – Ред.), едут на Олимпиаду, — сказал Зоц.

Среди названных спортсменок только Юлия Джима имеет опыт выступлений на Олимпиадах.

Для нее Игры-2026 станут четвертыми в карьере. На дебютной Олимпиаде в Сочи она завоевала “золото” в составе женской эстафетной четверки.

Кристина Дмитренко — единственная украинская биатлонистка с зачетными очками в Кубке мира сезона-2025/26 (перед этапом в Новом Месте).

В основе сборной она дебютировала в сезоне-2024/25.

Александра Меркушина дебютировала на уровне Кубка мира еще в сезоне 2022/23, но закрепилась в основе только в предыдущем сезоне.

Для Дарьи Чалык и Елены Городной это второй сезон в составе основной команды.

