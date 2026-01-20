Збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026
Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад команди на Олімпіаду-2026.
Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц, пише Суспільне. Спорт.
Склад жіночої збірної з біатлону на Олімпіаду-2026
До основного складу увійшли п’ять біатлоністок, ще одну спортсменку оберуть як запасну після виступів на чемпіонаті Європи.
Склад жіночої збірної з біатлону:
- Христина Дмитренко;
- Юлія Джима;
- Дарина Чалик;
- Олена Городна;
- Олександра Меркушина.
Ще одну біатлоністку збірна повезе на Ігри у статусі запасної. На цю позицію претендують три спортсменки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина.
Остаточне рішення ухвалять після чемпіонату Європи.
– Вони їдуть на чемпіонат Європи, але якщо, не дай Бог, щось станеться, якийсь випадок, то тоді можна буде замінити. Але ті п’ять біатлоністок, яких я назвав (в основу. – Ред.), їдуть на Олімпіаду, – сказав Зоц.
Серед названих спортсменок лише Юлія Джима має досвід виступів на Олімпіадах.
Для неї Ігри-2026 стануть четвертими у кар’єрі. На дебютній Олімпіаді у Сочі вона здобула “золото” у складі жіночої естафетної четвірки.
Христина Дмитренко – єдина українська біатлоністка зі заліковими очками у Кубку світу сезону-2025/26 (перед етапом у Новому Месті).
В основі збірної вона дебютувала у сезоні-2024/25.
Олександра Меркушина дебютувала на рівні Кубка світу ще у сезоні 2022/23, але закріпилася в основі лише у попередньому сезоні.
Для Дарини Чалик та Олени Городної це другий сезон у складі основної команди.