Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад команди на Олімпіаду-2026.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц, пише Суспільне. Спорт.

Склад жіночої збірної з біатлону на Олімпіаду-2026

До основного складу увійшли п’ять біатлоністок, ще одну спортсменку оберуть як запасну після виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної з біатлону:

Христина Дмитренко;

Юлія Джима;

Дарина Чалик;

Олена Городна;

Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна повезе на Ігри у статусі запасної. На цю позицію претендують три спортсменки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина.

Остаточне рішення ухвалять після чемпіонату Європи.

– Вони їдуть на чемпіонат Європи, але якщо, не дай Бог, щось станеться, якийсь випадок, то тоді можна буде замінити. Але ті п’ять біатлоністок, яких я назвав (в основу. – Ред.), їдуть на Олімпіаду, – сказав Зоц.

Серед названих спортсменок лише Юлія Джима має досвід виступів на Олімпіадах.

Для неї Ігри-2026 стануть четвертими у кар’єрі. На дебютній Олімпіаді у Сочі вона здобула “золото” у складі жіночої естафетної четвірки.

Христина Дмитренко – єдина українська біатлоністка зі заліковими очками у Кубку світу сезону-2025/26 (перед етапом у Новому Месті).

В основі збірної вона дебютувала у сезоні-2024/25.

Олександра Меркушина дебютувала на рівні Кубка світу ще у сезоні 2022/23, але закріпилася в основі лише у попередньому сезоні.

Для Дарини Чалик та Олени Городної це другий сезон у складі основної команди.

