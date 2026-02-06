Джима не выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде: известно, почему
- Юлия Джима не выступит в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде-2026.
- Состав женской части эстафеты Украина определит позже.
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима пропустит смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх-2026. Гонка состоится в воскресенье, 8 февраля.
Об этом сообщил старший тренер команды Николай Зоц в комментарии Суспільне Спорт.
По словам Зоца, Джима будет готовиться к индивидуальной гонке на Олимпийских играх, которая состоится в среду, 11 февраля.
– На 100% могу сказать, что Джима не рассматривается на эту эстафету. Она будет готовиться к индивидуальной гонке – это ее коронная дистанция, можно сказать, – сказал Зоц.
С начала олимпийского сезона Джима имела ограниченную соревновательную практику. В частности, из-за травмы она была вынуждена пропустить старт сезона.
Украинка вернулась к соревнованиям уже в 2026 году, выступив на этапах в Обергофе, Рупольдинге и Новом Месте.
Суспільне Спорт сообщает, что пока сборная Украины еще не определилась с составом на смешанную эстафету. Мужские этапы будут бежать Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, а вот женский состав, который дополнит четверку, определят позже.
Старт смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026 запланирован на 15:05 по киевскому времени 8 февраля.
