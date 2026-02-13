Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо стартуовали 6 февраля и продлятся до 22 февраля 2026 года.

Факты ICTV рассказывают, где смотреть зимние Олимпийские игры-2026.

Олимпиада-2026: где смотреть в Украине

В Украине официальным транслятором Олимпийских игр-2026 будет телерадиокомпания Суспільне.

Олимпийские соревнования будут транслировать платформы Суспільного:

телеканал Суспільне Спорт;

местные каналы Суспільного;

Радио Промінь;

сайт Суспільного, на котором будут доступны три дополнительных плеера.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Eurosport, доступном на медиасервисе Megogo.

На платформе в разделе Спорт — Олимпийские игры можно следить за трансляциями и записями соревнований по видам спорта.

Зимние Олимпийские игры-2026 принимаю два итальянских города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся до 22 февраля 2026 года.

В Олимпиаде-2026 примут участие около 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

