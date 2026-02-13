Где смотреть зимние Олимпийские игры-2026
- Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортини-д'Ампеццо стартовали 6 февраля 2026 года.
- Украинских поклонников спорта ждут более 125 часов прямых трансляций и ежедневные дайджесты.
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо стартуовали 6 февраля и продлятся до 22 февраля 2026 года.
Факты ICTV рассказывают, где смотреть зимние Олимпийские игры-2026.
Олимпиада-2026: где смотреть в Украине
В Украине официальным транслятором Олимпийских игр-2026 будет телерадиокомпания Суспільне.
Олимпийские соревнования будут транслировать платформы Суспільного:
- телеканал Суспільне Спорт;
- местные каналы Суспільного;
- Радио Промінь;
- сайт Суспільного, на котором будут доступны три дополнительных плеера.
Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Eurosport, доступном на медиасервисе Megogo.
На платформе в разделе Спорт — Олимпийские игры можно следить за трансляциями и записями соревнований по видам спорта.
Зимние Олимпийские игры-2026 принимаю два итальянских города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся до 22 февраля 2026 года.
В Олимпиаде-2026 примут участие около 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта.
