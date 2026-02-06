Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить змішану естафету на зимових Олімпійських іграх-2026. Гонка відбудеться у неділю, 8 лютого.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

Джима пропустить змішану естафету на ОІ-2026

За словами Зоца, Джима готуватиметься до індивідуальної гонки на Олімпійських іграх, яка відбудеться у середу, 11 лютого.

– На 100% можу сказати, що Джима не розглядається на цю естафету. Вона буде готуватися на індивідуальну гонку – це її коронна дистанція, можна сказати, – сказав Зоц.

З початку олімпійського сезону Джима мала обмежену змагальну практику. Зокрема, через травму вона була змушена пропустити старт сезону.

Українка повернулася до змагань вже у 2026 році, виступивши на етапах в Обергофі, Рупольдингу та Новому Месті.

Суспільне Спорт повідомляє, що поки збірна України ще не визначилася зі складом на змішану естафету. Чоловічі етапи бігтимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, а ось жіночий склад, який доповнить четвірку, визначать пізніше.

Старт змішаної естафети на Олімпійських іграх-2026 заплановано на 15:05 за київським часом 8 лютого.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

