Гераскевич на Олимпиаде-2026 появился в шлеме с фото погибших украинских спортсменов
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич представил на Олимпиаде-2026 особый шлем с портретами спортсменов, погибших в результате российского вторжения.
- Он заявил о готовности бороться за право выступать в нем, чтобы напомнить миру о жертвах войны в Украине.
Скелетонист Владислав Гераскевич появился на первых тренировках Олимпийских игр-2026 в шлеме, на котором изображены фотографии погибших спортсменов в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
Шлем Гераскевича, где изображены погибшие украинские атлеты
В комментарии Суспільне Спорт Владислав Гераскевич назвал шлем особенным.
По словам скелетониста, дизайнером шлема является художница Ирина Проць, которая остается в Киеве с начала полномасштабного вторжения и продолжает создавать картины, несмотря на российские атаки, отключение света и отсутствие отопления.
– На этом шлеме изображены некоторые спортсмены, погибшие за последние четыре года. Некоторые из них были членами олимпийской семьи. Некоторые – просто детьми, попавшими под российские обстрелы. Это были люди, которые всю жизнь были тесно связаны со спортом, болели за нас, были друзьями, – сказал Гераскевич.
По мнению скелетониста, мир должен помнить этих людей и жертв Украины.
Владислав Гераскевич стремится выступить в этом шлеме на Олимпиаде-2026. Спортсмен отметил, что он готов бороться за соответствующее право и не считает это нарушением правил.
– Какой будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них – на передовой, и мы не имеем права так легко сдаваться, – сказал он.
Как утверждает скелетонист, он не считает это нарушением правил, ведь на шлеме нет ни рекламы, ни бенефициара. Именно поэтому спортсмен планирует и дальше настаивать на своей позиции.
Для Владислава Гераскевича – это третьи Олимпийские игры в спортивной карьере. Его первый старт состоится в четверг, 12 февраля.