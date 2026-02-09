Скелетонист Владислав Гераскевич появился на первых тренировках Олимпийских игр-2026 в шлеме, на котором изображены фотографии погибших спортсменов в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Шлем Гераскевича, где изображены погибшие украинские атлеты

В комментарии Суспільне Спорт Владислав Гераскевич назвал шлем особенным.

По словам скелетониста, дизайнером шлема является художница Ирина Проць, которая остается в Киеве с начала полномасштабного вторжения и продолжает создавать картины, несмотря на российские атаки, отключение света и отсутствие отопления.

Сейчас смотрят

– На этом шлеме изображены некоторые спортсмены, погибшие за последние четыре года. Некоторые из них были членами олимпийской семьи. Некоторые – просто детьми, попавшими под российские обстрелы. Это были люди, которые всю жизнь были тесно связаны со спортом, болели за нас, были друзьями, – сказал Гераскевич.

По мнению скелетониста, мир должен помнить этих людей и жертв Украины.

Владислав Гераскевич стремится выступить в этом шлеме на Олимпиаде-2026. Спортсмен отметил, что он готов бороться за соответствующее право и не считает это нарушением правил.

– Какой будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них – на передовой, и мы не имеем права так легко сдаваться, – сказал он.

Как утверждает скелетонист, он не считает это нарушением правил, ведь на шлеме нет ни рекламы, ни бенефициара. Именно поэтому спортсмен планирует и дальше настаивать на своей позиции.

Для Владислава Гераскевича – это третьи Олимпийские игры в спортивной карьере. Его первый старт состоится в четверг, 12 февраля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.